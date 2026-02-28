Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mulher morre em Israel em ataques de represália iranianos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/02/2026 19:33

compartilhe

SIGA

Uma mulher morreu neste sábado (28) em Israel, vítima de um míssil iraniano lançado em represália pelo ataque efetuado contra a república islâmica, indicou o serviço de resgate.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Magen David Adom, equivalente da Cruz Vermelha em Israel, indicou em comunicado que transferiu ao hospital outras 20 pessoas que ficaram feridas no ataque, que atingiu a região metropolitana de Tel Aviv.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-lba/avl/dbh/rpr

Tópicos relacionados:

conflito eua ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay