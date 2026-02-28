Mulher morre em Israel em ataques de represália iranianos

Uma mulher morreu neste sábado (28) em Israel, vítima de um míssil iraniano lançado em represália pelo ataque efetuado contra a república islâmica, indicou o serviço de resgate.

O Magen David Adom, equivalente da Cruz Vermelha em Israel, indicou em comunicado que transferiu ao hospital outras 20 pessoas que ficaram feridas no ataque, que atingiu a região metropolitana de Tel Aviv.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-lba/avl/dbh/rpr