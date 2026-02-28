Assine
Rubio ligará para pares do G7 para discutir ataques contra Irã

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
28/02/2026 18:22

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, informará seus pares do G7 sobre o ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, disse um funcionário americano.

"Hoje, o secretário Rubio manterá uma ligação com os líderes do G7 para analisar a situação no Irã", afirmou o funcionário do Departamento de Estado.

lb/ph/mvl/dga/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua ira

