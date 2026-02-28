Rubio ligará para pares do G7 para discutir ataques contra Irã
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, informará seus pares do G7 sobre o ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, disse um funcionário americano.
"Hoje, o secretário Rubio manterá uma ligação com os líderes do G7 para analisar a situação no Irã", afirmou o funcionário do Departamento de Estado.
