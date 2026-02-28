Assine
Internacional

'Diversos' dirigentes iranianos morreram em bombardeios americanos, diz Trump à ABC News

28/02/2026 17:35

"Diversos" dirigentes iranianos morreram nos ataques deste sábado (28) de Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica, afirmou Donald Trump em entrevista à emissora ABC News.

Durante uma conversa telefônica com um jornalista do canal americano, o presidente disse que tinha "uma ideia bastante clara" sobre quem será o próximo líder do Irã. 

