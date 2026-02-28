Napoli vence lanterna Verona (2-1) com gol de Lukaku nos acréscimos e é 3º no Italiano
compartilheSIGA
O belga Romelu Lukaku, que não marcava desde o final de maio, deu ao Napoli uma dramática vitória de 2 a 1 nos acréscimos sobre o Hellas Verona, lanterna da Serie A, neste sábado (28) pela 27ª rodada do campeonato italiano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Graças a esse triunfo, o Napoli se consolidou na terceira colocação (53 pontos), enquanto aguarda o confronto de domingo entre Roma (4ª, 50) e Juventus (6ª, 46).
O Napoli do técnico Antonio Conte vinha de uma derrota para a Atalanta no último domingo e um empate contra a Roma uma semana antes, o que aumentou a pressão e o nervosismo.
Logo aos 2 minutos de jogo o atacante dinamarquês Rasmus Höjlund, com seu nono gol na Serie A, colocou os napolitanos em vantagem, mas o Verona empatou no segundo tempo (64') com um gol do meio-campista marfinense Jean-Daniel Akpa-Akpro.
Lukaku, que entrou em campo aos 73 minutos e disputava apenas sua quarta partida na Serie A nesta temporada devido a uma lesão que o deixou afastado durante um longo período, marcou o gol da vitória nos acréscimos (90'+6) dando aos atuais campeões italianos 3 pontos cruciais na busca pela classificação para a próxima Liga dos Campeões.
Mais cedo, o Como subiu provisoriamente para a quinta colocação, dois pontos à frente da Juventus, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Lecce (18º).
No último jogo deste sábado, a líder Inter de Milão recebe o Genoa (14º colocado), um adversário aparentemente acessível para os 'nerazzurri' se redimirem da humilhante derrota desta semana sofrida diante do norueguês Bodø/Glimt na repescagem da Liga dos Campeões.
A Inter, vice-campeã europeia em 2023 e 2025, perdeu por 2 a 1 para o time escandinavo na partida de volta em Milão, depois de já ter sido derrotada por 3 a 1 no jogo de ida, ao norte do Círculo Polar Ártico.
--- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 27 de fevereiro
Parma - Cagliari 1 - 1
Sábado, 28 de fevereiro
Como - Lecce 3 - 1
Hellas Verona - Napoli 1 - 2
(16h45) Inter - Genoa
Domingo, 1º de março
(08h30) Cremonese - Milan
(11h00) Sassuolo - Atalanta
(14h00) Torino - Lazio
(16h45) Roma - Juventus
Segunda-feira, 2 de março
(14h30) Pisa - Bologna
(16h45) Udinese - Fiorentina
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Inter 64 26 21 1 4 62 21 41
2. Milan 54 26 15 9 2 41 20 21
3. Napoli 53 27 16 5 6 41 28 13
4. Roma 50 26 16 2 8 34 16 18
5. Como 48 27 13 9 5 44 20 24
6. Juventus 46 26 13 7 6 43 25 18
7. Atalanta 45 26 12 9 5 36 22 14
8. Bologna 36 26 10 6 10 35 32 3
9. Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35 -3
10. Lazio 34 26 8 10 8 26 25 1
11. Parma 33 27 8 9 10 20 32 -12
12. Udinese 32 26 9 5 12 28 39 -11
13. Cagliari 30 27 7 9 11 29 36 -7
14. Genoa 27 26 6 9 11 32 37 -5
15. Torino 27 26 7 6 13 25 47 -22
16. Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39 -9
17. Cremonese 24 26 5 9 12 21 36 -15
18. Lecce 24 27 6 6 15 18 36 -18
19. Pisa 15 26 1 12 13 20 43 -23
20. Hellas Verona 15 27 2 9 16 20 48 -28
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
./bds/jde/dr/ag/aam