Napoli vence lanterna Verona (2-1) com gol de Lukaku nos acréscimos e é 3º no Italiano

O belga Romelu Lukaku, que não marcava desde o final de maio, deu ao Napoli uma dramática vitória de 2 a 1 nos acréscimos sobre o Hellas Verona, lanterna da Serie A, neste sábado (28) pela 27ª rodada do campeonato italiano.

Graças a esse triunfo, o Napoli se consolidou na terceira colocação (53 pontos), enquanto aguarda o confronto de domingo entre Roma (4ª, 50) e Juventus (6ª, 46).

O Napoli do técnico Antonio Conte vinha de uma derrota para a Atalanta no último domingo e um empate contra a Roma uma semana antes, o que aumentou a pressão e o nervosismo.

Logo aos 2 minutos de jogo o atacante dinamarquês Rasmus Höjlund, com seu nono gol na Serie A, colocou os napolitanos em vantagem, mas o Verona empatou no segundo tempo (64') com um gol do meio-campista marfinense Jean-Daniel Akpa-Akpro.

Lukaku, que entrou em campo aos 73 minutos e disputava apenas sua quarta partida na Serie A nesta temporada devido a uma lesão que o deixou afastado durante um longo período, marcou o gol da vitória nos acréscimos (90'+6) dando aos atuais campeões italianos 3 pontos cruciais na busca pela classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Mais cedo, o Como subiu provisoriamente para a quinta colocação, dois pontos à frente da Juventus, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Lecce (18º).

No último jogo deste sábado, a líder Inter de Milão recebe o Genoa (14º colocado), um adversário aparentemente acessível para os 'nerazzurri' se redimirem da humilhante derrota desta semana sofrida diante do norueguês Bodø/Glimt na repescagem da Liga dos Campeões.

A Inter, vice-campeã europeia em 2023 e 2025, perdeu por 2 a 1 para o time escandinavo na partida de volta em Milão, depois de já ter sido derrotada por 3 a 1 no jogo de ida, ao norte do Círculo Polar Ártico.

--- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 27 de fevereiro

Parma - Cagliari 1 - 1

Sábado, 28 de fevereiro

Como - Lecce 3 - 1

Hellas Verona - Napoli 1 - 2

(16h45) Inter - Genoa

Domingo, 1º de março

(08h30) Cremonese - Milan

(11h00) Sassuolo - Atalanta

(14h00) Torino - Lazio

(16h45) Roma - Juventus

Segunda-feira, 2 de março

(14h30) Pisa - Bologna

(16h45) Udinese - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 64 26 21 1 4 62 21 41

2. Milan 54 26 15 9 2 41 20 21

3. Napoli 53 27 16 5 6 41 28 13

4. Roma 50 26 16 2 8 34 16 18

5. Como 48 27 13 9 5 44 20 24

6. Juventus 46 26 13 7 6 43 25 18

7. Atalanta 45 26 12 9 5 36 22 14

8. Bologna 36 26 10 6 10 35 32 3

9. Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35 -3

10. Lazio 34 26 8 10 8 26 25 1

11. Parma 33 27 8 9 10 20 32 -12

12. Udinese 32 26 9 5 12 28 39 -11

13. Cagliari 30 27 7 9 11 29 36 -7

14. Genoa 27 26 6 9 11 32 37 -5

15. Torino 27 26 7 6 13 25 47 -22

16. Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39 -9

17. Cremonese 24 26 5 9 12 21 36 -15

18. Lecce 24 27 6 6 15 18 36 -18

19. Pisa 15 26 1 12 13 20 43 -23

20. Hellas Verona 15 27 2 9 16 20 48 -28

