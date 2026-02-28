Irã dará 'lição inesquecível' a Israel e EUA, diz alto funcionário de segurança
O chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, afirmou neste sábado (28) que Teerã dará uma "lição inesquecível" aos Estados Unidos e a Israel por seus bombardeios contra a república islâmica.
"Faremos com que os criminosos sionistas e os americanos sem vergonha se arrependam de seus atos", escreveu Larijani no X.
O Irã "dará uma lição inesquecível aos opressores internacionais", acrescentou.
