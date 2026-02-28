Assine
Prouradoria-Geral do México entrega corpo de 'El Mencho' a sua família

A Procuradoria-Geral do México informou neste sábado (28) que entregou o corpo do poderoso traficante de drogas Nemesio "El Mencho" Oseguera, morto em uma operação militar, a seus familiares.

Antes de entregar os restos mortais do líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), a procuradoria realizou "testes genéticos" para confirmar a existência de "laços consanguíneos" entre quem solicitou o corpo e o líder do cartel, indicou a instituição em um comunicado.

O corpo de "El Mencho", morto durante uma operação militar no estado de Jalisco (oeste) no domingo passado, permanecia em instalações do Procuradoria-Geral na Cidade do México.

A emissora Televisa reportou mais cedo que carros funerários saíram do local, dirigindo-se para uma funerária no centro da capital.

"El Mencho", de 59 anos, era o traficante mais procurado pelo governo dos Estados Unidos, que oferecia uma recompensa de 15 milhões de dólares (cerca de R$ 77 milhões na cotação atual).

Após sua morte, pistoleiros do CJNG incendiaram veículos e bloquearam estradas em 20 dos 32 estados do país.

Durante a operação e em choques armados posteriores, mais de 70 pessoas morreram, entre agentes de segurança e supostos criminosos, além de uma civil.

