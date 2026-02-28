Trump conversou com líderes de Arábia Saudita, Catar, Emirados e Otan após ataques ao Irã
compartilheSIGA
Donald Trump conversou neste sábado (28) com os líderes da Arábia Saudita, do Catar e dos Emirados Árabes Unidos, assim como com o secretário-geral da Otan, após o ataque lançado por Washington e Israel contra o Irã, anunciou sua porta-voz, Karoline Leavitt, na rede social X.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O presidente americano supervisiona a operação militar lançada pelos Estados Unidos contra a república islâmica a partir de sua luxuosa residência de Mar-a-Lago, na Flórida.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
aue/ph/gma/dga/am