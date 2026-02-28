Assine
Trump conversou com líderes de Arábia Saudita, Catar, Emirados e Otan após ataques ao Irã

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
28/02/2026 16:38

Donald Trump conversou neste sábado (28) com os líderes da Arábia Saudita, do Catar e dos Emirados Árabes Unidos, assim como com o secretário-geral da Otan, após o ataque lançado por Washington e Israel contra o Irã, anunciou sua porta-voz, Karoline Leavitt, na rede social X.

O presidente americano supervisiona a operação militar lançada pelos Estados Unidos contra a república islâmica a partir de sua luxuosa residência de Mar-a-Lago, na Flórida.

aue/ph/gma/dga/am

Tópicos relacionados:

catar conflito diplomacia emiratos eua ira israel otan

