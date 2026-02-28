Presidente da Colômbia diz que mortes por ataques no Irã são um 'desastre'

O presidente da Colômbia, o esquerdista Gustavo Petro, afirmou neste sábado (28) que as mortes provocadas pelos ataques de Israel e dos Estados Unidos no Irã são um "desastre" e pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU.

Após semanas de ameaças de uma intervenção militar, Estados Unidos e Israel lançaram neste sábado um ataque "de grande envergadura" contra o Irã que causou mais de 200 mortos. Teerã respondeu com mísseis contra vários pontos da região.

"Isso é um desastre. São 85 meninas assassinadas por um míssil", disse o mandatário no X, em referência a um ataque contra uma escola no sul do Irã.

"A Colômbia busca uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas", acrescentou.

A chanceler colombiana, Rosa Villacicencio, pediu que se priorize "o diálogo e a negociação" para proteger a vida dos civis.

