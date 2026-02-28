Assine
Internacional

Queda de destroços e projéteis deixam 2 feridos após ataques do Irã a Israel

Repórter
28/02/2026 16:26

O serviço de resgate israelense anunciou que duas pessoas ficaram feridas pela queda de destroços ou projéteis desde que Teerã começou a lançar mísseis contra Israel na manhã deste sábado (28) em resposta ao ataque israelense-americano contra o Irã.

No total, 89 pessoas com ferimentos leves foram atendidas pelo Magen David Adom (MDA), o equivalente israelense da Cruz Vermelha, anunciou a organização em comunicado.

Entre eles há um adolescente de 16 anos, ferido por estilhaços em Kafr Qassem, no centro de Israel, e um homem de aproximadamente 50 anos, ferido pela queda de um projétil ou destroços em Kaabiyye- Tabbash, no norte do país. Ambas as cidades são de maioria árabe.

Quase todas as outras pessoas sofreram ferimentos leves quando se dirigiam para abrigos, indicou o MDA.

Por sua vez, o Exército israelense havia anunciado anteriormente que foram registrados impactos de projéteis "em várias localidades" de Israel.

