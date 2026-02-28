Barça vence Villarreal (4-1) com hat-trick de Yamal e se consolida na liderança do Espanhol

Com um hat-trick de seu craque Lamine Yamal, o Barcelona, atual campeão e líder da LaLiga, garantiu uma vitória importante por 4 a 1 sobre o Villarreal, terceiro colocado, no jogo de maior destaque da 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Graças a esse triunfo no Camp Nou, o Barça abriu provisoriamente quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Real Madrid, que vai enfrentar o Getafe (13º) na segunda-feira.

Yamal encaminhou a vitória do Barça com seus gols aos 28 e 37 minutos, embora o atacante senegalês Pape Gueye tenha descontado para o 'Submarino Amarelo' no início do segundo tempo.

O prodígio espanhol de 18 anos reapareceu para ampliar a vantagem, marcando seu terceiro gol aos 69 minutos e completando seu primeiro hat-trick como profissional, antes do veterano atacante polonês Robert Lewandowski selar a vitória por 4 a 1 nos acréscimos (90'+1).

Esse primeiro hat-trick de Yamal aconteceu aos 18 anos e 230 dias, um ano antes de seu ídolo Lionel Messi alcançar o feito.

Segundo a empresa de estatísticas Opta, Yamal se tornou o jogador mais jovem a marcar três gols em uma única partida do Campeonato Espanhol no século XXI.

- Pubalgia superada -

"O adversário é muito bom. Está em terceiro lugar por algum motivo. Estou muito feliz, especialmente com a vitória, e também com meus três gols", disse o jovem craque da seleção espanhola à emissora Movistar.

Seu primeiro gol foi um chute de pé esquerdo, aproveitando uma perda de bola de Pape Gueye, e o segundo foi um chute colocado direto no ângulo.

O terceiro gol, crucial para impedir a reação do Villarreal, teve assistência de Pedri, que havia entrado em campo dez minutos antes.

Yamal, que teve uma atuação brilhante no estádio catalão, foi ovacionado de pé ao deixar o campo, confirmando que está em ótima forma após a lesão na virilha que atrapalhou seu início de temporada.

"Acho que essa pubalgia ficou para trás. Antes, eu não me sentia bem, não jogava com prazer. Mas há mais de uma semana estou melhor e feliz por jogar", disse o destaque do dia no futebol espanhol.

Essa demonstração de força chega para o Barça em um momento crucial da temporada, antes de uma 'Operação Virada' muito difícil na terça-feira, na semifinal da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid, contra quem precisa reverter uma desvantagem de quatro gols, e antes de dois complicados jogos fora de casa: contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, e contra o Newcastle, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

A vitória deste sábado confirma a recuperação do Barça, uma semana após o triunfo contra o Levante, que representou uma reação após duas derrotas preocupantes (para o Atlético de Madrid na Copa do Rei e para o Girona no Campeonato Espanhol) em meados deste mês.

- Athletic só empata -

No primeiro jogo deste sábado, o Athletic Bilbao (8º, 35 pontos), ainda sem seu astro Nico Williams devido a uma lesão, teve que se contentar com um empate em 1 a 1 fora de casa contra o Rayo Vallecano (14º, 27 pontos).

A 26ª rodada da LaLiga continua com a Real Sociedad (10ª) visitando o Mallorca (18ª), antes do Atlético de Madrid (4º) buscar retornar ao Top 3 com sua visita ao lanterna Oviedo (20º).

O Atleti tem 48 pontos e está três pontos atrás do Villarreal, a quem pode superar no saldo de gols.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 27 de fevereiro

Levante - Alavés 2 - 0

Sábado, 28 de fevereiro

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao 1 - 1

Barcelona - Villarreal 4 - 1

(14h30) Mallorca - Real Sociedad

(17h00) Real Oviedo - Atlético de Madrid

Domingo, 1º de março

(10h00) Elche - Espanyol

(12h15) Valencia - Osasuna

(14h30) Betis - Sevilla

(17h00) Girona - Celta Vigo

Segunda-feira, 2 de março

(17h00) Real Madrid - Getafe

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 64 26 21 1 4 71 26 45

2. Real Madrid 60 25 19 3 3 54 21 33

3. Villarreal 51 26 16 3 7 48 31 17

4. Atlético de Madrid 48 25 14 6 5 42 23 19

5. Betis 42 25 11 9 5 40 30 10

6. Celta Vigo 37 25 9 10 6 34 27 7

7. Espanyol 35 25 10 5 10 31 37 -6

8. Athletic Bilbao 35 26 10 5 11 30 36 -6

9. Osasuna 33 25 9 6 10 30 29 1

10. Real Sociedad 32 25 8 8 9 37 38 -1

11. Girona 30 25 7 9 9 26 40 -14

12. Sevilla 29 25 8 5 12 32 39 -7

13. Getafe 29 25 8 5 12 20 29 -9

14. Rayo Vallecano 27 25 6 9 10 23 32 -9

15. Alavés 27 26 7 6 13 23 34 -11

16. Valencia 26 25 6 8 11 26 39 -13

17. Elche 25 25 5 10 10 32 37 -5

18. Mallorca 24 25 6 6 13 29 41 -12

19. Levante 21 26 5 6 15 28 44 -16

20. Real Oviedo 17 24 3 8 13 16 39 -23

