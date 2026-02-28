Exército dos EUA diz ter usado pela primeira vez drones 'de baixo custe e uso único' contra Irã
compartilheSIGA
O Exército americano anunciou neste sábado (28) que utilizou drones de uso único pela primeira vez nos ataques contra o Irã, o que indica a adoção de uma tecnologia que ganhou protagonismo na guerra entre Ucrânia e Rússia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"A Força-Tarefa Scorpion Strike utilizou drones de ataque de baixo custo e uso único pela primeira vez em combate", afirmou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em comunicado publicado na rede social X.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
sms/dw/gma/lb/rpr