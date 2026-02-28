Assine
EUA não sufeu baixas em resposta iraniana, apenas danos mínimos, segundo Exército

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/02/2026 16:03

Os Estados Unidos anunciaram neste sábado (28) que não há vítimas americanas após os bombardeios contra o Irã e que suas instalações sofreram apenas "danos mínimos" na resposta militar de Teerã. 

As forças americanas se "defenderam com sucesso contra centenas de ataques de mísseis e drones iranianos", indicou o Comando Central para o Oriente Médio (Centcom). 

"Os danos às instalações americanas foram mínimos e não afetaram as operações", acrescentou a mesma fonte em comunicado na rede social X. 

