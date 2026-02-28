EUA não sufeu baixas em resposta iraniana, apenas danos mínimos, segundo Exército

Os Estados Unidos anunciaram neste sábado (28) que não há vítimas americanas após os bombardeios contra o Irã e que suas instalações sofreram apenas "danos mínimos" na resposta militar de Teerã.

As forças americanas se "defenderam com sucesso contra centenas de ataques de mísseis e drones iranianos", indicou o Comando Central para o Oriente Médio (Centcom).

"Os danos às instalações americanas foram mínimos e não afetaram as operações", acrescentou a mesma fonte em comunicado na rede social X.

