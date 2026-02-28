AIEA pede 'moderação' no Oriente Médio após ataques de EUA e Israel contra Irã
compartilheSIGA
A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), uma agência da ONU, pediu neste sábado (28) "moderação", após os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã e a resposta de Teerã.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"A AIEA acompanha de perto os acontecimentos no Oriente Médio e pede moderação para evitar riscos à segurança nuclear para os habitantes da região”, indicou a agência em um comunicado.
Além disso, a AIEA afirmou que, até o momento, "não há provas" de que os ataques tenham tido um "impacto radiológico" e acrescentou que continuará monitorando a situação.
Por sua vez, a representação permanente do Irã junto a esse organismo informou que solicitou uma "reunião extraordinária e urgente do Conselho de Governadores do AIEA".
Em uma publicação no X, a representação afirmou que "as acusações infundadas, as ameaças odiosas e os atos repreensíveis dos agressores contra o programa nuclear pacífico iraniano deverão ser examinados imediatamente pelo Conselho".
Com sede em Viena, a AIEA é responsável por promover o uso pacífico da energia nuclear.
Estados Unidos e Israel acusam o Irã de querer se dotar da bomba atômica, mas Teerã defende seu direito de desenvolver um programa nuclear com fins civis e rejeita conceder acesso completo às suas instalações nucleares aos inspetores da AIEA.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
lep/jj/rmb/am