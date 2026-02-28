Hoffenheim perde em casa para o St. Pauli; Leverkusen volta a tropeçar

O Hoffenheim, terceiro colocado na Bundesliga, perdeu por 1 a 0 em casa para o modesto St. Pauli neste sábado (28), pela 24ª rodada da Bundesliga, enquanto o Bayer Leverkusen (6º) tropeçou novamente em sua BayArena, desta vez empatando em 1 a 1 com o Mainz (14º).

O jogo mais aguardado do fim de semana na Alemanha coloca frente a frente o Borussia Dortmund (2º, 52 pontos) e o líder Bayern de Munique (60 pontos) no 'Klassiker' do futebol alemão.

Faltando dez rodadas para o fim do campeonato, o Hoffenheim permanece estagnado com 46 pontos e pode ser ultrapassado pelo Stuttgart (4º, 43), que enfrenta o penúltimo colocado Wolfsburg (17º) no domingo.

O Bayer Leverkusen, por sua vez, tem 40 pontos e agora está sob imensa pressão para vencer o Hamburgo (11º) na quarta-feira, em partida remarcada da 17ª rodada, se quiser ter alguma chance de se classificar para a Liga dos Campeões entre os quatro primeiros.

A surpresa do dia veio do St. Pauli (15º), que marcou seu único gol na vitória sobre o Hoffenheim nos acréscimos do primeiro tempo, graças ao meia português Mathias Pereira Lage.

O time da cidade de Sinsheim, sensação desta temporada da Bundesliga, esbarrou repetidamente na grande atuação do goleiro do St. Pauli, Nikola Vasilj.

Em Leverkusen, o Mainz marcou num rápido contra-ataque iniciado pelo seu goleiro Daniel Batz, que encontrou Paul Nebel. Este imediatamente tocou para o surinamês Sheraldo Becker, que marcou aos 67 minutos.

O adversário do Arsenal nas oitavas de final da Liga dos Campeões só conseguiu empatar aos 88 minutos de jogo, graças a Jarell Quansah, mas foi o suficiente para garantir um ponto, embora o resultado tenha deixado um gosto amargo.

--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília):

Sexta-feira, 27 de fevereiro

Augsburg - Colônia 2 - 0

Sábado, 28 de fevereiro

B. Mönchengladbach - Union Berlin 1 - 0

Hoffenheim - St Pauli 0 - 1

Bayer Leverkusen - Mainz 1 - 1

Werder Bremen - Heidenheim 2 - 0

(14h30) Borussia Dortmund - Bayern de Munique

Domingo, 1º de março

(11h30) Stuttgart - Wolfsburg

(13h30) Eintracht Frankfurt - Freiburg

(15h30) Hamburgo - RB Leipzig

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 60 23 19 3 1 85 21 64

2. Borussia Dortmund 52 23 15 7 1 49 22 27

3. Hoffenheim 46 24 14 4 6 49 31 18

4. Stuttgart 43 23 13 4 6 44 32 12

5. RB Leipzig 41 23 12 5 6 44 32 12

6. Bayer Leverkusen 40 23 12 4 7 44 29 15

7. Freiburg 33 23 9 6 8 34 37 -3

8. Eintracht Frankfurt 31 23 8 7 8 46 49 -3

9. Augsburg 31 24 9 4 11 30 41 -11

10. Union Berlin 28 24 7 7 10 29 38 -9

11. Hamburgo 26 22 6 8 8 25 32 -7

12. B. Mönchengladbach 25 24 6 7 11 27 39 -12

13. Colônia 24 24 6 6 12 33 41 -8

14. Mainz 23 24 5 8 11 27 39 -12

15. St Pauli 23 24 6 5 13 23 40 -17

16. Werder Bremen 22 24 5 7 12 25 44 -19

17. Wolfsburg 20 23 5 5 13 33 49 -16

18. Heidenheim 14 24 3 5 16 22 53 -31

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/tba/bdx/dr/ag/aam