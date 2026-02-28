Assine
Irã diz que Estreito de Ormuz é 'não é seguro' e está 'fechado' (imprensa)

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/02/2026 15:19

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o Estreito de Ormuz, vital para o transporte mundial, não é seguro devido aos ataques de Israel e Estados Unidos, e foi fechado às embarcações neste sábado (28), informou a imprensa iraniana.

"A Guarda Revolucionária advertiu a várias embarcações sobre o perigo em torno do estreito devido à agressão militar dos Estados Unidos e de Israel, e à resposta do Irã, e que não é seguro passar pelo estreito neste momento", indicou a agência de notícias Tasnim. "Com o fechamento da passagem dos barcos e petroleiros pelo Estreito de Ormuz, o estreito permanece de fato fechado", acrescentou.

A missão naval da União Europeia no Mar Vermelho, Aspides, confirmou à AFP esta informação. Segundo o tenente-coronel Sócrates Ravanos, os navios receberam mensagens de rádio de alta frequência nas quais a Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, afirma que "nenhum barco tem permissão para passar pelo Estreito de Ormuz".

