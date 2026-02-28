Netanyahu fará declaração à imprensa na noite deste sábado, segundo seu gabinete
compartilheSIGA
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fará um pronunciamento à imprensa neste sábado (28) à noite, informou seu gabinete, depois que Israel e Estados Unidos atacaram o Irã.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O gabinete do primeiro-ministro não detalhou o momento exato do pronunciamento, apenas que "detalhes serão divulgados mais tarde".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
myl-acc/jd/smw/jvb/dbh/rpr