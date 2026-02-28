Liverpool vence West Ham (5-2) e sobe para a quinta posição na Premier League
O Liverpool teve uma tarde relativamente tranquila com a vitória por 5 a 2 em casa contra o West Ham, ameaçado pelo rebaixamento, neste sábado, pela 28ª rodada da Premier League.
A vitória coloca os 'Reds' na quinta posição e os deixa a um passo da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.
O time do técnico Arne Slot tem agora 48 pontos, três a mais que o Chelsea (6º, com 45), que visita o líder Arsenal no domingo, e coloca pressão sobre o Manchester United (4º, também com 48), que enfrenta o Crystal Palace também no domingo.
O quinto colocado da Premier League tem grandes chances de garantir uma vaga na Champions, considerando o desempenho impressionante dos clubes ingleses nas competições europeias atuais. No entanto, isso ainda precisa ser confirmado, então, por enquanto, a classificação para a Liga dos Campeões está limitada aos quatro primeiros colocados.
O Liverpool conquistou sua quarta vitória em cinco jogos, reduzindo para três pontos a diferença em relação ao terceiro colocado, o Aston Villa, que sofreu uma dura derrota de 2 a 0 para o lanterna Wolverhampton na sexta-feira.
Em Anfield, neste sábado, a defesa dos 'Reds' mais uma vez não convenceu, mas a equipe garantiu a vitória graças à eficiência no ataque.
O francês Hugo Ekitiké abriu o placar logo no início, dominando a bola com o pé esquerdo e ajustando com o direito, para marcar seu 16º gol na temporada em todas as competições (5').
Ekitiké voltaria a se destacar ao longo da partida dando uma assistência para seu companheiro argentino Alexis Mac Allister fazer 3 a 0 no fim do primeiro tempo (43') após um escanteio mal afastado pelo West Ham, e também deu a assistência para o holandês Cody Gakpo (70') fazer 4 a 1 para o Liverpool.
Os outros gols dos 'Reds' foram marcados pelo capitão holandês Virgil van Dijk, de cabeça após um escanteio (24'), e um gol contra do francês Axel Disasi que fechou o placar na reta final (82').
Já os dois gols do West Ham, tanto o do tcheco Tomas Soucek (49', 3-1) quanto o de cabeça do argentino Taty Castellanos (75', 4-2), surgiram de erros defensivos.
- Brentford vence Burnley nos acréscimos -
As escassas chances de permanência do Burnley na primeira divisão sofreram mais um duro golpe com a dolorosa derrota por 4 a 3 em casa para o Brentford.
No Turf Moor, os visitantes fizeram 3 a 0 em apenas 34 minutos com Mikkel Damsgaard, Igor Thiago e Kevin Schade.
Um gol contra de Michael Kayode deu esperança aos 'Clarets' antes do intervalo, e eles chegaram a empatar com gols de Jaidon Anthony e Zian Flemming.
Flemming achou que tinha conseguido uma virada épica, mas o VAR anulou seu gol por impedimento.
Mas foi o Brentford quem conquistou a vitória quando Damsgaard marcou seu segundo gol, nos acréscimos (90'+3).
Ainda houve tempo para outra revisão do VAR negar um ponto ao Burnley, quando foi marcado um toque de mão de Ashley Barnes antes dele marcar o gol que seria de empate (90'+8).
O Everton (8º) conquistou mais uma excelente vitória fora de casa, mantendo vivas as esperanças de classificação para competições europeias na próxima temporada, com um triunfo por 3 a 2 sobre o Newcastle.
Os 'Toffees' ficaram em vantagem em três ocasiões em St. James' Park, com gols de Jarrod Branthwaite, Beto e Thierno Barry.
O Newcastle caiu para a 12ª posição, e o sucesso na temporada agora depende de atuações heroicas na Liga dos Campeões contra o Barcelona e na quinta rodada da Copa da Inglaterra, no próximo fim de semana, contra o Manchester City.
O Everton tem tido dificuldades para se adaptar à sua nova casa, o Hill Dickinson Stadium, mas como visitante só é superado pelo líder Arsenal.
Mais cedo, o Bournemouth estendeu sua invencibilidade na liga para oito jogos após buscar o empate (1-1) em casa contra o Sunderland.
O centroavante brasileiro Evanilson empatou a partida depois do gol de Eliezer Mayenda para os 'Black Cats'.
--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 27 de fevereiro
Wolverhampton - Aston Villa 2 - 0
Sábado, 28 de fevereiro
AFC Bournemouth - Sunderland 1 - 1
Newcastle - Everton 2 - 3
Burnley - Brentford 3 - 4
Liverpool - West Ham 5 - 2
(14h30) Leeds - Manchester City
Domingo, 1º de março
(11h00) Fulham - Tottenham
Manchester United - Crystal Palace
Brighton - Nottingham
(13h30) Arsenal - Chelsea
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Arsenal 61 28 18 7 3 56 21 35
2. Manchester City 56 27 17 5 5 56 25 31
3. Aston Villa 51 28 15 6 7 38 30 8
4. Manchester United 48 27 13 9 5 48 37 11
5. Liverpool 48 28 14 6 8 47 37 10
6. Chelsea 45 27 12 9 6 48 31 17
7. Brentford 43 28 13 4 11 44 40 4
8. Everton 40 28 11 7 10 32 33 -1
9. AFC Bournemouth 39 28 9 12 7 44 46 -2
10. Fulham 37 27 11 4 12 38 41 -3
11. Sunderland 37 28 9 10 9 29 34 -5
12. Newcastle 36 28 10 6 12 40 42 -2
13. Crystal Palace 35 27 9 8 10 29 32 -3
14. Brighton 34 27 8 10 9 36 34 2
15. Leeds 31 27 7 10 10 37 46 -9
16. Tottenham 29 27 7 8 12 37 41 -4
17. Nottingham 27 27 7 6 14 25 39 -14
18. West Ham 25 28 6 7 15 34 54 -20
19. Burnley 19 28 4 7 17 32 56 -24
20. Wolverhampton 13 29 2 7 20 20 51 -31
