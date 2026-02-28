Assine
Israel diz que realiza uma operação 'decisiva e sem precedentes' contra o Irã

28/02/2026 14:02

Os ataques de Israel contra o Irã fazem parte de uma operação "sem precedentes" contra a república islâmica, disse, neste sábado (28), o chefe de Estado-Maior israelense.

"Agora, enfrentamos uma operação importante, decisiva e sem precedentes para desmantelar as capacidades do regime terrorista iraniano", afirmou o tenente-general Eyal Zamir em declarações à televisão.

