Israel diz que realiza uma operação 'decisiva e sem precedentes' contra o Irã

Os ataques de Israel contra o Irã fazem parte de uma operação "sem precedentes" contra a república islâmica, disse, neste sábado (28), o chefe de Estado-Maior israelense.

"Agora, enfrentamos uma operação importante, decisiva e sem precedentes para desmantelar as capacidades do regime terrorista iraniano", afirmou o tenente-general Eyal Zamir em declarações à televisão.

