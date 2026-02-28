Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Troféu da Copa do Mundo da Fifa chega ao México para iniciar sua turnê em Guadalajara após onda de violência

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/02/2026 14:02

compartilhe

SIGA

A taça da Copa do Mundo da Fifa chegou ao México na sexta-feira para iniciar um tour por nove cidades, no período que antecede a realização do Mundial de 2026, em meio a um forte esquema de segurança após uma recente onda de violência decorrente da morte de um chefão do narcotráfico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As preocupações com a segurança no México, país assolado pela violência relacionada ao narcotráfico há duas décadas, se intensificaram após ataques realizados por criminosos no domingo, em retaliação à operação militar que resultou na morte de Nemesio Oseguera, conhecido como 'El Mencho'. 

No entanto, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, reafirmou na quinta-feira, em um telefonema para a presidente mexicana Claudia Sheinbaum, que há plena confiança no país como um dos anfitriões — juntamente com os Estados Unidos e o Canadá — do principal torneio de futebol do mundo.

"O México está pronto para receber todos os visitantes. Todas as equipes e seus torcedores podem ter certeza de que serão recebidos de braços abertos", declarou o ministro das Relações Exteriores do México, Juan Ramón de la Fuente, na sexta-feira, ao receber o troféu. 

"Eles podem ter certeza de que chegarão a um lugar seguro e hospitaleiro", acrescentou o ministro, falando em nome de Sheinbaum. 

De la Fuente destacou a confiança que Infantino reafirmou no México para a realização da Copa do Mundo.

"A ligação telefônica que o presidente da Fifa fez ontem à presidente Sheinbaum é uma clara demonstração que reitera a confiança mundial no México para sediar esta Copa", observou De la Fuente. 

O troféu chegou ao Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, onde também foi recebido por Ronald Johnson, embaixador dos Estados Unidos no México, e pela governadora Delfina Gómez. 

Roberto Ayala, ex-zagueiro argentino que integra a comissão técnica da seleção 'Albiceleste' campeã da Copa do Catar em 2022, esteve presente no evento, assim como o lendário atacante mexicano Hugo Sánchez.

A Copa do Mundo passará por nove cidades mexicanas. 

O tour começará em Guadalajara, de 28 de fevereiro a 2 de março. 

Gabriela Cuevas, representante do governo mexicano para o Mundial, enfatizou a importância de Guadalajara ser a primeira cidade mexicana a receber o troféu da Fifa.

"Guadalajara e Jalisco demonstram não apenas o trabalho em equipe que existe no México, mas também a importância de trabalhar com inteligência e cooperação, combatendo os criminosos, sim, mas também abordando suas causas profundas", afirmou. 

O troféu seguirá então para León (4 e 5 de março), Veracruz (6 e 7 de março), Chihuahua (9 e 10 de março), Querétaro (11 e 12 de março), Monterrey (14 a 16 de março), Puebla (18 e 19 de março), Mérida (21 e 22 de março) e em junho encerra o tour na Cidade do México (5 a 8 de junho), local da abertura da Copa do Mundo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str/arm/aam

Tópicos relacionados:

fbl fifa mex mundial

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay