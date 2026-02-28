Irã pede a Conselho de Segurança da ONU para 'agir de imediato' após ataques dos EUA e Israel

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, pediu ao Conselho de Segurança da ONU, neste sábado (28), que aja "de imediato" após os ataques de Israel e Estados Unidos contra seu país.

Em uma carta dirigida à ONU, Araghchi afirmou que Estados Unidos e Israel deverão "assumir plena e totalmente as consequências de suas ações ilegais". Ele destacou que o Irã age "legítima defesa" e reivindicou que a comunidade internacional "condene este ato de agressão".

O Conselho de Segurança, onde os Estados Unidos dispõem de poder de veto, se reunirá neste sábado às 18h de Brasília (16h em Nova York) para abordar "a situação no Oriente Médio" após a operação militar lançada por Washington e Israel contra o Irã, anunciou a ONU.

