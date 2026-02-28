Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã pede a Conselho de Segurança da ONU para 'agir de imediato' após ataques dos EUA e Israel

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/02/2026 14:02

compartilhe

SIGA

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, pediu ao Conselho de Segurança da ONU, neste sábado (28), que aja "de imediato" após os ataques de Israel e Estados Unidos contra seu país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em uma carta dirigida à ONU, Araghchi afirmou que Estados Unidos e Israel deverão "assumir plena e totalmente as consequências de suas ações ilegais". Ele destacou que o Irã age "legítima defesa" e reivindicou que a comunidade internacional "condene este ato de agressão".

O Conselho de Segurança, onde os Estados Unidos dispõem de poder de veto, se reunirá neste sábado às 18h de Brasília (16h em Nova York) para abordar "a situação no Oriente Médio" após a operação militar lançada por Washington e Israel contra o Irã, anunciou a ONU.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lb/ph/gma/ad/mvv

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua ira israel onu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay