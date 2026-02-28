Assine
Oficial militar israelense diz que vários altos funcionários iranianos foram 'eliminados'

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/02/2026 13:04

Um oficial militar israelense afirmou que vários altos funcionários iranianos foram "eliminados" neste sábado (28) em ataques seletivos na república islâmica. 

"Três locais onde eram realizadas reuniões do regime terrorista iraniano foram atacados simultaneamente e várias figuras essenciais para a gestão da campanha e o governo do regime foram eliminados", afirmou o oficial militar israelense em um comunicado.

