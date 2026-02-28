Oficial militar israelense diz que vários altos funcionários iranianos foram 'eliminados'

Um oficial militar israelense afirmou que vários altos funcionários iranianos foram "eliminados" neste sábado (28) em ataques seletivos na república islâmica.

"Três locais onde eram realizadas reuniões do regime terrorista iraniano foram atacados simultaneamente e várias figuras essenciais para a gestão da campanha e o governo do regime foram eliminados", afirmou o oficial militar israelense em um comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

acc-jd/smw/erl/dbh/mvv