Internacional

Balanço de vítimas de ataque a escola no Irã sobe para 85 mortos

28/02/2026 13:04

O número de mortos em um ataque, neste sábado (28), contra uma escola no sul do Irã subiu para 85, informou a justiça iraniana, depois dos bombardeios americanos e israelenses contra a república islâmica.

"O número de mártires na escola para crianças de Minab aumentou para 85", segundo o Ministério Público local, citado pelo site Mizan Online, do Judiciário. 

Em nota, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, qualificou o ataque de "ato bárbaro", que "constitui uma nova página sombria no histórico dos inúmeros crimes cometidos pelos agressores".

Tópicos relacionados:

conflito eua ira israel politica

