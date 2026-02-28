Irã fecha todas as universidades até nova ordem (imprensa estatal)
O Irã anunciou, neste sábado (28), o fechamento de todas as universidades até nova ordem depois que Israel e Estados Unidos lançaram ataques contra seu território.
"O ministro da Ciência anunciou o fechamento das universidades em todo o país até novo aviso", reportou a agência oficial IRNA.
