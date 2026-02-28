Inter Miami vai visitar a Casa Branca como campeão da MLS

O Inter Miami de Lionel Messi fará uma parada especial durante sua passagem pela capital dos Estados Unidos, antes da partida de 7 de março contra o DC United: uma visita à Casa Branca, algo tradicional entre os campeões nos esportes americanos.

Segundo o Miami Herald, todo o elenco do Inter Miami estará presente, incluindo o astro argentino e campeão mundial Lionel Messi.

A Casa Branca ainda não divulgou detalhes sobre a delegação que viajará a Washington nem sobre quem participará do evento, inicialmente marcado para quinta-feira, dia 5 de março, de acordo com uma reportagem do The Athletic.

Messi, de 38 anos, tem se mantido distante de eventos com teor político e não compareceu à cerimônia de entrega da Medalha Presidencial da Liberdade pelas mãos do agora ex-presidente Joe Biden em janeiro de 2025.

Foi precisamente Biden quem recebeu pela última vez um time da Major League Soccer (MLS), quando o Columbus Crew aceitou o convite do democrata em 2024.

O presidente Donald Trump tem se mostrado mais próximo ao futebol nos últimos meses, com vários encontros com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e a visita à Casa Branca do astro português Cristiano Ronaldo, que teve grande repercussão na mídia.

Trump também participou da entrega do troféu ao campeão da Copa do Mundo de Clubes realizada nos Estados Unidos no ano passado.

O Inter Miami encerrou sua terceira turnê internacional de pré-temporada na quinta-feira, em Porto Rico, com uma vitória por 2 a 1 sobre o Independiente del Valle e vai enfrentar o Orlando City neste domingo, no Sunshine Classic, pela segunda rodada da MLS.

O time da Flórida estreou na liga no sábado passado com uma derrota por 3 a 0 para o Los Angeles FC, do sul-coreano Son Heung-min.

