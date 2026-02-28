Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Inter Miami vai visitar a Casa Branca como campeão da MLS

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/02/2026 12:53

compartilhe

SIGA

O Inter Miami de Lionel Messi fará uma parada especial durante sua passagem pela capital dos Estados Unidos, antes da partida de 7 de março contra o DC United: uma visita à Casa Branca, algo tradicional entre os campeões nos esportes americanos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Miami Herald, todo o elenco do Inter Miami estará presente, incluindo o astro argentino e campeão mundial Lionel Messi. 

A Casa Branca ainda não divulgou detalhes sobre a delegação que viajará a Washington nem sobre quem participará do evento, inicialmente marcado para quinta-feira, dia 5 de março, de acordo com uma reportagem do The Athletic.

Messi, de 38 anos, tem se mantido distante de eventos com teor político e não compareceu à cerimônia de entrega da Medalha Presidencial da Liberdade pelas mãos do agora ex-presidente Joe Biden em janeiro de 2025. 

Foi precisamente Biden quem recebeu pela última vez um time da Major League Soccer (MLS), quando o Columbus Crew aceitou o convite do democrata em 2024. 

O presidente Donald Trump tem se mostrado mais próximo ao futebol nos últimos meses, com vários encontros com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e a visita à Casa Branca do astro português Cristiano Ronaldo, que teve grande repercussão na mídia.

Trump também participou da entrega do troféu ao campeão da Copa do Mundo de Clubes realizada nos Estados Unidos no ano passado. 

O Inter Miami encerrou sua terceira turnê internacional de pré-temporada na quinta-feira, em Porto Rico, com uma vitória por 2 a 1 sobre o Independiente del Valle e vai enfrentar o Orlando City neste domingo, no Sunshine Classic, pela segunda rodada da MLS.

O time da Flórida estreou na liga no sábado passado com uma derrota por 3 a 0 para o Los Angeles FC, do sul-coreano Son Heung-min.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str/ag/aam

Tópicos relacionados:

fbl usa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay