Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Medvedev conquista ATP 500 de Dubai após desistência de Griekspoor

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/02/2026 12:32

compartilhe

SIGA

O tenista russo Daniil Medvedev conquistou o torneio ATP 500 de Dubai neste sábado (28) sem precisar disputar a final, graças à desistência por lesão de seu adversário, o holandês Tallon Griekspoor. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Poucas horas antes do início da partida decisiva, os organizadores do torneio anunciaram que o holandês (número 25 do ranking) estava "inapto para jogar após um exame médico" constatar uma lesão na perna esquerda. 

"Não é assim que eu quero vencer uma final", afirmou Medvedev na rede social X.

"Espero que a lesão [de Griekspoor] não seja muito grave e desejo a ele uma rápida recuperação", acrescentou o russo, que não perdeu um único set em Dubai. 

"Joguei um ótimo torneio", disse ele, satisfeito. "Espero aproveitar a confiança que ganhei nas quatro partidas que joguei em Dubai, em Indian Wells (torneio que será disputado de 4 a 15 de março)", continuou Medvedev.

Griekspoor se lesionou ao cair após um saque na semifinal de sexta-feira contra o russo Andrey Rublev (número 18). 

Apesar da lesão ter limitado seus movimentos, o holandês conseguiu terminar a partida e venceu por 7-5 e 7-6 (8/6), graças ao seu saque potente. 

Daniil Medvedev, que tem 30 anos e é atualmente o número 11 do ranking da ATP, conquista assim seu segundo título em Dubai e o 23º da carreira.

Embora este triunfo não lhe garanta nenhuma posição no ranking, o russo está agora a apenas 45 pontos de retornar ao top 10, cujo último membro é atualmente o cazaque Alexander Bublik (10º).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dga/ah/mcd/dbh/aam

Tópicos relacionados:

atp rus tenis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay