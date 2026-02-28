ONU convoca reunião urgente do Conselho de Segurança às 18h de Brasília após ataques contra Irã

O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião urgente neste sábado às 18h de Brasília para discutir "a situação no Oriente Médio" após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e os bombardeios de represália de Teerã, anunciou a organização.

O encontro será realizado por iniciativa de França e Bahrein, segundo a missão israelense na ONU.

Em um comunicado, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou "a escalada" da violência militar no Oriente Médio e pediu o cessar imediato dos combates.

