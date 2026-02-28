Chefe da ONU condena 'escalada' no Oriente Médio e pede o cessar das hostilidades
compartilheSIGA
O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou, neste sábado (28), "a escalada" da violência militar no Oriente Médio e pediu o cessar imediato dos combates.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Guterres afirmou que os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e a resposta militar da república islâmica minam a paz e a segurança internacionais. "Peço o cessar imediato das hostilidades e a desescalada", declarou em um comunicado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dw/mlm/gma/ad/mvv