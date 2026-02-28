Transcrição do anúncio de Trump sobre o ataque dos EUA ao Irã

O presidente americano, Donald Trump, anunciou, neste sábado (28), o lançamento de uma operação militar contra o Irã em um discurso em vídeo de oito minutos divulgado em sua plataforma, Truth Social.

Confira a seguir, o discurso completo traduzido pela AFP:

"Há pouco, as Forças Armadas dos Estados Unidos iniciaram operações de combate de grande envergadura contra o Irã. Nosso objetivo é defender o povo americano, eliminando ameaças iminentes do regime iraniano, um grupo implacável de pessoas muito duras e terríveis.

Suas atividades ameaçadoras colocam em risco direto os Estados Unidos, nossas tropas, nossas bases no exterior e nossos aliados em todo o mundo.

Durante 47 anos, o regime iraniano tem gritado ‘Morte aos Estados Unidos’ e tem realizado uma campanha incessante de banhos de sangue e massacres em massa, tendo como alvo os Estados Unidos, nossas tropas e pessoas inocentes em um grande número de países.

Entre os primeiros atos do regime esteve o apoio à violenta tomada da embaixada americana em Teerã, na qual manteve dezenas de reféns americanos durante 444 dias (entre novembro de 1979 e janeiro de 1981, ndlr).

Em 1983, grupos poderosos do Irã executaram o atentado contra os quartéis dos fuzileiros navais em Beirute, que matou 241 militares americanos.

No ano 2000, sabiam e provavelmente estavam envolvidos no ataque contra o USS Cole. Muitos morreram. As forças iranianas mataram e mutilaram centenas de militares americanos no Iraque.

Os aliados do regime continuaram a lançar inúmeros ataques contra as forças americanas destacadas no Oriente Médio nos últimos anos, bem como contra navios mercantes americanos e contra rotas de navegação internacionais.

Isso foi terrorismo em larga escala, e não vamos mais tolerá-lo. Do Líbano ao Iêmen e da Síria ao Iraque, o regime armou, treinou e financiou milícias terroristas que encharcaram a terra de sangue e vísceras.

E foi o Hamas, aliado do Irã, que lançou os monstruosos ataques de 7 de outubro contra Israel, massacrando mais de 1.000 inocentes, incluindo 46 americanos, e ao mesmo tempo fazendo 12 de nossos cidadãos reféns. Foi brutal, algo que o mundo nunca tinha visto antes.

O Irã é o principal Estado patrocinador do terrorismo no mundo e muito recentemente matou dezenas de milhares de seus próprios cidadãos nas ruas enquanto protestavam.

A política dos Estados Unidos, e em particular a da minha administração, sempre foi que esse regime terrorista nunca possa possuir uma arma nuclear. Repito: eles nunca terão uma arma nuclear.

Por isso, durante a operação 'Martelo da Meia-Noite', em junho passado, aniquilamos o programa nuclear do regime em Fordo, Natanz e Isfahan.

Após esse ataque, advertimos que nunca retomassem sua pérfida busca por armas nucleares, e buscamos repetidamente chegar a um acordo.

Tentamos. Eles queriam fazer. Não queriam fazer. E depois queriam fazer. Não queriam fazer. Não entendiam o que estava acontecendo. Só queriam fazer o mal.

Mas o Irã se recusou, como tem feito há décadas. Eles rejeitaram todas as oportunidades de renunciar a suas ambições nucleares. E não podemos mais aceitar isso.

Em vez disso, tentaram reconstruir seu programa nuclear e continuar desenvolvendo mísseis de longo alcance que agora podem ameaçar nossos muito bons amigos e aliados na Europa, nossas tropas estacionadas no exterior e que em breve poderiam alcançar o território americano.

Imaginem até que ponto esse regime se sentiria encorajado se algum dia tivesse, e estivesse realmente armado, com armas nucleares como meio de transmitir sua mensagem.

Por essas razões, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão conduzindo uma operação maciça para impedir que essa ditadura radical e extremamente maligna ameace os Estados Unidos e nossos interesses fundamentais de segurança nacional.

Vamos destruir seus mísseis e arrasar completamente sua indústria de mísseis. Ela será totalmente aniquilada, novamente. Vamos aniquilar sua Marinha.

Vamos garantir que os aliados terroristas do regime não possam mais desestabilizar a região ou o mundo, nem atacar nossas forças, e que não possam continuar utilizando seus artefatos explosivos improvisados, ou ‘bombas à beira da estrada’, como às vezes são chamados, para ferir tão gravemente e matar milhares e milhares de pessoas, incluindo muitos americanos.

E vamos garantir que o Irã não obtenha uma arma nuclear.

É uma mensagem muito simples: eles nunca terão uma arma nuclear. Esse regime em breve aprenderá que ninguém deve desafiar a força e o poder das Forças Armadas dos Estados Unidos. Eu construí e reconstruí nossas Forças Armadas no meu primeiro mandato.

Não há outro exército na Terra que se aproxime de sua potência, sua força ou seu nível de sofisticação. Minha administração tomou todas as medidas possíveis para minimizar os riscos para o pessoal militar americano na região. Apesar disso, e não faço esta declaração levianamente, o regime iraniano busca matar.

Bravos heróis americanos podem perder a vida e podemos ter baixas. Isso acontece com frequência na guerra, mas não fazemos isso pelo presente. Fazemos isso pelo futuro. E é uma missão nobre.

Rezamos por cada militar enquanto arriscam suas vidas de maneira altruísta para garantir que os americanos e nossos filhos nunca sejam ameaçados por um Irã dotado de armas nucleares.

Pedimos a Deus que proteja todos os nossos heróis em perigo, e temos a convicção de que, com a ajuda Dele, os homens e mulheres das Forças Armadas triunfarão. Temos os melhores do mundo. E eles triunfarão.

Aos membros da Guarda Revolucionária Islâmica, às Forças Armadas e a toda a polícia, digo hoje que devem depor as armas e obter imunidade total ou, caso contrário, enfrentar uma morte certa.

Portanto, larguem as armas, serão tratados com justiça e com imunidade total, ou enfrentarão uma morte certa.

Por fim, ao grande e orgulhoso povo do Irã, digo esta noite que a hora de sua liberdade está ao seu alcance.

Permaneçam abrigados. Não saiam de suas casas. É muito perigoso sair. Bombas vão cair por toda parte. Quando tivermos terminado, tomem o poder.

Vai depender de vocês fazê-lo. Provavelmente será sua única chance em gerações. Durante muitos anos, vocês pediram a ajuda dos Estados Unidos, mas nunca a conseguiram.

Nenhum presidente estava disposto a fazer o que estou disposto a fazer esta noite. Agora vocês têm um presidente que lhes dá o que vocês querem.

Então vamos ver como reagem. Os Estados Unidos os estão apoiando com uma força avassaladora e um poder devastador. Agora é o momento de tomar o controle de seu destino e libertar o futuro próspero e glorioso que está ao seu alcance.

Este é o momento de agir. Não o deixem passar. Que Deus abençoe os bravos homens e mulheres das Forças Armadas dos Estados Unidos. Que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Que Deus os abençoe a todos. Obrigado."

