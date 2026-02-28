Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

China pede 'cessar imediato' da escalada no Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/02/2026 11:16

compartilhe

SIGA

A China alertou, neste sábado (28), contra qualquer futura escalada no Oriente Médio e pediu um "cessar imediato" da violência após os Estados Unidos e Israel lançarem ataques contra o Irã, que retaliou com o lançamento de mísseis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A China pede um cessar imediato das ações militares, urge que se evitem futuras escaladas das tensões e encoraja a retomada do diálogo e das negociações para manter a paz e a estabilidade no Oriente Médio", declarou o ministério das Relações Exteriores chinês.

"A soberania nacional, a segurança e a integridade territorial do Irã devem ser respeitadas", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

isk/ami/mvv

Tópicos relacionados:

china conflito diplomacia eua ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay