China pede 'cessar imediato' da escalada no Irã

A China alertou, neste sábado (28), contra qualquer futura escalada no Oriente Médio e pediu um "cessar imediato" da violência após os Estados Unidos e Israel lançarem ataques contra o Irã, que retaliou com o lançamento de mísseis.

"A China pede um cessar imediato das ações militares, urge que se evitem futuras escaladas das tensões e encoraja a retomada do diálogo e das negociações para manter a paz e a estabilidade no Oriente Médio", declarou o ministério das Relações Exteriores chinês.

"A soberania nacional, a segurança e a integridade territorial do Irã devem ser respeitadas", acrescentou.

