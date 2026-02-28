Trump não planeja discursar à nação neste sábado após ataques ao Irã (Casa Branca)
O presidente americano, Donald Trump, não tem planos de discursar ao povo americano neste sábado (28), depois que os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã, informou a Casa Branca.
Um funcionário da Casa Branca negou informações de que haveria um discurso planejado de Trump, que durante a noite publicou um vídeo em sua plataforma, Truth Social, anunciando os ataques e pedindo uma mudança de regime em Teerã.
"Esta informação era imprecisa, a Casa Branca não deu nenhuma orientação sobre um discurso ou comentários hoje", disse o funcionário a jornalistas.
