Mais de 20 das 31 províncias do Irã foram 'afetadas por ataques' (Crescente Vermelho)
compartilheSIGA
Mais de 20 das 31 províncias do Irã foram afetadas pelos bombardeios dos Estados Unidos e de Israel neste sábado (28), informou o Crescente Vermelho iraniano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"No momento, mais de 20 províncias foram afetadas pelos ataques", declarou o porta-voz da organização, Mojtaba Khaledi, citado pela imprensa estatal.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/avl/dbh/mvv