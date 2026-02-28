Assine
Mais de 20 das 31 províncias do Irã foram 'afetadas por ataques' (Crescente Vermelho)

28/02/2026 10:56

Mais de 20 das 31 províncias do Irã foram afetadas pelos bombardeios dos Estados Unidos e de Israel neste sábado (28), informou o Crescente Vermelho iraniano.

"No momento, mais de 20 províncias foram afetadas pelos ataques", declarou o porta-voz da organização, Mojtaba Khaledi, citado pela imprensa estatal.

