Internacional

Venezuela liberta oito militares após Lei de Anistia (ONG)

AFP
AFP
Repórter
28/02/2026 00:00

A Venezuela libertou nesta sexta-feira (27) oito militares, duas semanas após a promulgação de uma lei de anistia histórica, que permite a soltura de centenas de presos políticos, informou a ONG Foro Penal.

A anistia é uma iniciativa promovida pela presidente interina, Delcy Rodríguez, que assumiu o poder após a captura de Nicolás Maduro em uma incursão militar dos Estados Unidos em 3 de janeiro.

Mais de 540 presos políticos foram soltos em um processo de libertações anunciado pelo chefe do Parlamento em 8 de janeiro. Quase 100 deles deixaram a prisão após a promulgação da anistia, segundo registros da ONG.

"Pelo menos oito militares presos políticos foram libertados hoje", publicou no X Alfredo Romero, diretor da Foro Penal, que lidera a defesa de muitos desses casos.

Especialistas denunciaram a lei como excludente, principalmente em relação ao setor militar, uma vez que deixa de fora qualquer pessoa envolvida "em ações armadas ou de força contra o povo". Os parlamentares que promoveram a lei não descartaram que os casos excluídos possam ser revisados.

"Não está claro se essas libertações estão ligadas à Lei de Anistia ou se são revisões das medidas privativas de liberdade", destacou no X Gonzalo Himiob, vice-presidente da Foro Penal.

Cerca de 560 pessoas permanecem presas por motivos políticos, incluindo 180 militares, segundo a ONG.

