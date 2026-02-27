Acidente com avião militar deixa ao menos 11 mortos na Bolívia

Ao menos 11 pessoas morreram nesta sexta-feira (27) na Bolívia, quando um avião militar que transportava reservas de dinheiro se acidentou ao aterrissar no aeroporto de El Alto, próximo a La Paz, informou a Direção Nacional dos Bombeiros.

"Seis pessoas morreram" no aeroporto "e cinco pessoas em outro lugar", disse um porta-voz da instituição, entrevistado pelo canal estatal Bolivia TV.

De acordo com o Banco Central da Bolívia, a aeronave transportava cédulas de bolivianos, a moeda nacional.

A agência estatal Navegação Aérea e Aeroportos Bolivianos (Naabol) indicou em comunicado que uma "aeronave da Força Aérea Boliviana [...] procedente da cidade de Santa Cruz", sofreu um acidente no terminal aéreo.

Imagens da emissora de TV Unitel mostravam os destroços de uma parte da aeronave acidentada em uma rua da cidade de El Alto, bem como carros e outros veículos destruídos.

A imprensa local informou que a polícia teve que dispersar com gás lacrimogênio cidadãos que se aproximaram do local do acidente para recolher as cédulas que a aeronave transportava.

O Banco Central da Bolívia solicitou às pessoas que devolvessem as cédulas de bolivianos, pois elas não terão valor legal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jac-gta/mel/rpr