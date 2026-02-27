Wall Street fecha em baixa diante de incertezas sobre IA

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta sexta-feira (27), diante dos temores causados pela inteligência artificial (IA) em um cenário de inflação persistente.

O índice Nasdaq caiu 0,92%, o Dow Jones cedeu 1,05% e o amplo S&P 500 recuou 0,43%.

"A IA, que impulsionou o mercado no ano passado, hoje está pesando sobre as cotações", disse à AFP Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

Segundo o analista, os temores se espalham "porque não sabemos qual será exatamente o impacto da inteligência artificial" na economia.

Um exemplo disso são as ações das empresas de software, que "foram maltratadas nas últimas semanas", pressionadas pela perspectiva de um impacto negativo da IA em seu modelo de negócio, continuou Sarhan.

O mercado americano também sofreu nesta sexta-feira com um aumento maior que o esperado nos custos de produção das empresas nos Estados Unidos em janeiro.

Em um mês, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) subiu 0,5% (ante 0,4% em dezembro), quando os investidores apostavam em uma desaceleração.

No âmbito corporativo, as ações da Paramount Skydance dispararam 20,84%, a 13,51 dólares, com os investidores comemorando a aquisição de sua concorrente Warner Bros. Discovery, após uma longa disputa com a Netflix.

