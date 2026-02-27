Lanterna Wolverhampton vence Aston Villa com gol de João Gomes

Com um gol do volante brasileiro João Gomes (ex-Flamengo), o Wolverhampton venceu o Aston Villa por 2 a 0 jogando em casa nesta sexta-feira (27), no duelo que abriu a 28ª rodada do Campeonato Inglês.

Com a vitória, a segunda da equipe na competição, os 'Wolves' chegam a 13 pontos, mas continuam na lanterna e ainda muito distantes do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest (17º, 27 pontos).

Por sua vez, o Villa (51 pontos) sofre uma dura derrota para um adversário do fundo da tabela e pode perder a terceira posição para o Manchester United (4º, 48 pontos), que no domingo recebe o Crystal Palace (13º).

João Gomes (61') abriu o placar para os anfitriões no segundo tempo acertando belo chute no canto alto do goleiro, antes de o português Ricardo Gomes ampliar nos acréscimos (90+8').

Depois de ter emendado 11 vitórias consecutivas em novembro e dezembro entre todas as competições, o Aston Villa caiu muito de rendimento em janeiro (três vitórias, três empates e três derrotas).

Com isso, a luta pelo título deve ficar exclusivamente entre Arsenal (1º, 61 pontos) e Manchester City (2º, 56 pontos).

O City visita no sábado o Leeds United (15º), enquanto os 'Gunners' terão o clássico contra o Chelsea (5º) no jogo mais aguardado da rodada, no Emirates Stadium, no domingo.

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 27 de fevereiro

Wolverhampton - Aston Villa 2 - 0

Sábado, 28 de fevereiro

(09h30) Bournemouth - Sunderland

(12h00) Newcastle - Everton

Burnley - Brentford

Liverpool - West Ham

(14h30) Leeds - Manchester City

Domingo, 1º de março

(11h00) Fulham - Tottenham

Manchester United - Crystal Palace

Brighton - Nottingham

(13h30) Arsenal - Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 61 28 18 7 3 56 21 35

2. Manchester City 56 27 17 5 5 56 25 31

3. Aston Villa 51 28 15 6 7 38 30 8

4. Manchester United 48 27 13 9 5 48 37 11

5. Chelsea 45 27 12 9 6 48 31 17

6. Liverpool 45 27 13 6 8 42 35 7

7. Brentford 40 27 12 4 11 40 37 3

8. Bournemouth 38 27 9 11 7 43 45 -2

9. Everton 37 27 10 7 10 29 31 -2

10. Fulham 37 27 11 4 12 38 41 -3

11. Newcastle 36 27 10 6 11 38 39 -1

12. Sunderland 36 27 9 9 9 28 33 -5

13. Crystal Palace 35 27 9 8 10 29 32 -3

14. Brighton 34 27 8 10 9 36 34 2

15. Leeds 31 27 7 10 10 37 46 -9

16. Tottenham 29 27 7 8 12 37 41 -4

17. Nottingham 27 27 7 6 14 25 39 -14

18. West Ham 25 27 6 7 14 32 49 -17

19. Burnley 19 27 4 7 16 29 52 -23

20. Wolverhampton 13 29 2 7 20 20 51 -31

