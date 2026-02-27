Assine
Internacional

Lanterna Wolverhampton vence Aston Villa com gol de João Gomes

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/02/2026 19:48

Com um gol do volante brasileiro João Gomes (ex-Flamengo), o Wolverhampton venceu o Aston Villa por 2 a 0 jogando em casa nesta sexta-feira (27), no duelo que abriu a 28ª rodada do Campeonato Inglês.

Com a vitória, a segunda da equipe na competição, os 'Wolves' chegam a 13 pontos, mas continuam na lanterna e ainda muito distantes do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest (17º, 27 pontos).

Por sua vez, o Villa (51 pontos) sofre uma dura derrota para um adversário do fundo da tabela e pode perder a terceira posição para o Manchester United (4º, 48 pontos), que no domingo recebe o Crystal Palace (13º).

João Gomes (61') abriu o placar para os anfitriões no segundo tempo acertando belo chute no canto alto do goleiro, antes de o português Ricardo Gomes ampliar nos acréscimos (90+8').

Depois de ter emendado 11 vitórias consecutivas em novembro e dezembro entre todas as competições, o Aston Villa caiu muito de rendimento em janeiro (três vitórias, três empates e três derrotas).

Com isso, a luta pelo título deve ficar exclusivamente entre Arsenal (1º, 61 pontos) e Manchester City (2º, 56 pontos).

O City visita no sábado o Leeds United (15º), enquanto os 'Gunners' terão o clássico contra o Chelsea (5º) no jogo mais aguardado da rodada, no Emirates Stadium, no domingo.

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 27 de fevereiro

   Wolverhampton - Aston Villa                    2 - 0

  

   Sábado, 28 de fevereiro

   (09h30) Bournemouth - Sunderland                

   (12h00) Newcastle - Everton                         

           Burnley - Brentford                         

           Liverpool - West Ham                        

   (14h30) Leeds - Manchester City                     

  

   Domingo, 1º de março

   (11h00) Fulham - Tottenham                          

           Manchester United - Crystal Palace          

           Brighton - Nottingham                       

   (13h30) Arsenal - Chelsea                           

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 61  28  18   7   3  56  21  35

    2. Manchester City         56  27  17   5   5  56  25  31

    3. Aston Villa             51  28  15   6   7  38  30   8

    4. Manchester United       48  27  13   9   5  48  37  11

    5. Chelsea                 45  27  12   9   6  48  31  17

    6. Liverpool               45  27  13   6   8  42  35   7

    7. Brentford               40  27  12   4  11  40  37   3

    8. Bournemouth             38  27   9  11   7  43  45  -2

    9. Everton                 37  27  10   7  10  29  31  -2

   10. Fulham                  37  27  11   4  12  38  41  -3

   11. Newcastle               36  27  10   6  11  38  39  -1

   12. Sunderland              36  27   9   9   9  28  33  -5

   13. Crystal Palace          35  27   9   8  10  29  32  -3

   14. Brighton                34  27   8  10   9  36  34   2

   15. Leeds                   31  27   7  10  10  37  46  -9

   16. Tottenham               29  27   7   8  12  37  41  -4

   17. Nottingham              27  27   7   6  14  25  39 -14

   18. West Ham                25  27   6   7  14  32  49 -17

   19. Burnley                 19  27   4   7  16  29  52 -23

   20. Wolverhampton           13  29   2   7  20  20  51 -31

hpa/dr/ag/cb

Tópicos relacionados:

eng fbl

