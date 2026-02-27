Assine
Lens empata com Strasbourg e desperdiça chance de assumir liderança do Francês

27/02/2026 19:36

Uma semana depois da derrota para o Monaco, o Lens (2º) deixou dois pontos escaparem ao empatar com o Strasbourg (7º) em 1 a 1 nesta sexta-feira (27), na abertura da 24ª rodada do Campeonato Francês, e desperdiçou a chance de o ultrapassar o Paris Saint-Germain para assumir provisoriamente a liderança.

Assim como foi contra os monegascos, o Lens deu um gol de presente para o adversário, marcado pelo argentino Joaquín Panichelli aos 18 minutos.

O empate veio no segundo tempo, com o malinense Mamadou Sangaré (62'), que acertou um chute de primeira de fora da área e mostrou que está recuperado de sua lesão.

Pouco depois, o árbitro de campo marcou pênalti para o Strasbourg quando Panichelli caiu na área (66'), mas a decisão foi corrigida após revisão no VAR.

Com 53 pontos, o Lens se mantém na vice-liderança, agora um ponto atrás do PSG, que no sábado visita o Le Havre (13º) e pode aumentar sua vantagem na ponta da tabela.

Já o Strasbourg garantiu um ponto que pode parecer positivo contra uma equipe que luta pelo título, mas não conseguiu emplacar outra vitória após a brilhante atuação do último domingo contra o Lyon (3 a 1).

Panichelli, que marcou seu 14º gol no campeonato, se igualou na artilharia ao atacante inglês Mason Greenwood, do Olympique de Marselha.

--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 27 de fevereiro

   Strasbourg - Lens                              1 - 1

  

   Sábado, 28 de fevereiro

   (13h00) Rennes - Toulouse                           

   (15h00) Monaco - Angers                              

   (17h05) Le Havre - PSG                              

  

   Domingo, 1º de março

   (11h00) Paris FC - Nice                  

   (13h15) Lille - Nantes                              

           Lorient - Auxerre                           

           Metz - Brest                                

   (16h45) Olympique de Marselha - Lyon                

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     54  23  17   3   3  52  19  33

    2. Lens                    53  24  17   2   5  45  21  24

    3. Lyon                    45  23  14   3   6  37  23  14

    4. Olympique de Marselha   40  23  12   4   7  48  31  17

    5. Lille                   37  23  11   4   8  36  31   5

    6. Rennes                  37  23  10   7   6  37  35   2

    7. Strasbourg              35  24  10   5   9  40  31   9

    8. Monaco                  34  23  10   4   9  38  36   2

    9. Lorient                 32  23   8   8   7  32  36  -4

   10. Toulouse                31  23   8   7   8  33  27   6

   11. Brest                   30  23   8   6   9  31  34  -3

   12. Angers                  29  23   8   5  10  22  28  -6

   13. Le Havre                26  23   6   8   9  20  29  -9

   14. Nice                    24  23   6   6  11  30  43 -13

   15. Paris FC                23  23   5   8  10  27  40 -13

   16. Auxerre                 17  23   4   5  14  17  33 -16

   17. Nantes                  17  23   4   5  14  22  40 -18

   18. Metz                    13  23   3   4  16  22  52 -30

