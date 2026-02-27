Lens empata com Strasbourg e desperdiça chance de assumir liderança do Francês
Uma semana depois da derrota para o Monaco, o Lens (2º) deixou dois pontos escaparem ao empatar com o Strasbourg (7º) em 1 a 1 nesta sexta-feira (27), na abertura da 24ª rodada do Campeonato Francês, e desperdiçou a chance de o ultrapassar o Paris Saint-Germain para assumir provisoriamente a liderança.
Assim como foi contra os monegascos, o Lens deu um gol de presente para o adversário, marcado pelo argentino Joaquín Panichelli aos 18 minutos.
O empate veio no segundo tempo, com o malinense Mamadou Sangaré (62'), que acertou um chute de primeira de fora da área e mostrou que está recuperado de sua lesão.
Pouco depois, o árbitro de campo marcou pênalti para o Strasbourg quando Panichelli caiu na área (66'), mas a decisão foi corrigida após revisão no VAR.
Com 53 pontos, o Lens se mantém na vice-liderança, agora um ponto atrás do PSG, que no sábado visita o Le Havre (13º) e pode aumentar sua vantagem na ponta da tabela.
Já o Strasbourg garantiu um ponto que pode parecer positivo contra uma equipe que luta pelo título, mas não conseguiu emplacar outra vitória após a brilhante atuação do último domingo contra o Lyon (3 a 1).
Panichelli, que marcou seu 14º gol no campeonato, se igualou na artilharia ao atacante inglês Mason Greenwood, do Olympique de Marselha.
--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 27 de fevereiro
Strasbourg - Lens 1 - 1
Sábado, 28 de fevereiro
(13h00) Rennes - Toulouse
(15h00) Monaco - Angers
(17h05) Le Havre - PSG
Domingo, 1º de março
(11h00) Paris FC - Nice
(13h15) Lille - Nantes
Lorient - Auxerre
Metz - Brest
(16h45) Olympique de Marselha - Lyon
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. PSG 54 23 17 3 3 52 19 33
2. Lens 53 24 17 2 5 45 21 24
3. Lyon 45 23 14 3 6 37 23 14
4. Olympique de Marselha 40 23 12 4 7 48 31 17
5. Lille 37 23 11 4 8 36 31 5
6. Rennes 37 23 10 7 6 37 35 2
7. Strasbourg 35 24 10 5 9 40 31 9
8. Monaco 34 23 10 4 9 38 36 2
9. Lorient 32 23 8 8 7 32 36 -4
10. Toulouse 31 23 8 7 8 33 27 6
11. Brest 30 23 8 6 9 31 34 -3
12. Angers 29 23 8 5 10 22 28 -6
13. Le Havre 26 23 6 8 9 20 29 -9
14. Nice 24 23 6 6 11 30 43 -13
15. Paris FC 23 23 5 8 10 27 40 -13
16. Auxerre 17 23 4 5 14 17 33 -16
17. Nantes 17 23 4 5 14 22 40 -18
18. Metz 13 23 3 4 16 22 52 -30
