Benfica suspende 5 sócios por suspeita de racismo contra o Real Madrid

O Benfica anunciou nesta sexta-feira (27) que suspendeu provisoriamente cinco sócios que são suspeitos de fazerem gestos racistas durante o jogo de ida do playoff da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, em Lisboa, no dia 17 de fevereiro.

A abertura desses "processos disciplinares" surgiu após "comportamentos inadequados na arquibancada, de natureza racista, incompatíveis com os valores e princípios que regem o clube", segundo a nota publicada pela diretoria benfiquista.

Reafirmando o compromisso contra "qualquer forma de discriminação ou racismo", o clube explicou que esses cinco sócios poderão ser banidos.

O duelo entre Benfica e Real Madrid no Estádio da Luz foi marcado por uma acusação feita pelo atacante Vinícius Júnior contra o argentino Gianluca Prestianni, que teria chamado o brasileiro de "macaco".

A partida foi interrompida por cerca de dez minutos pelo árbitro e a Uefa suspendeu provisoriamente Prestianni para o jogo de volta, que foi disputado na quarta-feira desta semana.

O Real Madrid venceu os dois jogos do confronto (1 a 0 em Portugal e 2 a 1 na Espanha) e avançou às oitavas de final da Champions.

Na quinta-feira, o Benfica reafirmou que Prestianni "não é racista", desmentindo as informações da imprensa de que o jogador teria admitido a seus companheiros que proferiu tal insulto contra Vinícius.

Além do incidente entre Vini e Prestianni, torcedores do clube português foram filmados fazendo gestos de macaco em direção ao jogador brasileiro, como se viu em imagens que circularam nas redes sociais após o jogo.

