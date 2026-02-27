'Não somos o Flamengo que a gente quer': as chaves de um novo fracasso rubro-negro

"Não somos o Flamengo que a gente quer. Cada um de nós, todo mundo tem que melhorar", disse o camisa 10 rubro-negro, o uruguaio Giorgian de Arrascaeta, enquanto tentava digerir a decepção de perder a Recopa Sul-Americana no Maracanã para o Lanús na quinta-feira (26).

O fracasso agravou o mau início de temporada do melhor elenco da América, em contraste com o triunfal 2025, que terminou com os títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

O time já havia deixado escapar a Supercopa do Brasil, no início de fevereiro, derrotado pelo Corinthians.

A seguir, perguntas e respostas em torno da crise do time de Filipe Luís.

- O que está havendo com o Flamengo? -

Muito volume, pouca profundidade. É assim que se pode resumir a má fase do Flamengo.

A Recopa contra o Lanús foi um reflexo disso.

Apesar do domínio, o time teve dificuldades para criar oportunidades de gol. Foram 65% de posse de bola no jogo de ida, com derrota por 1 a 0. Esse número subiu para 77% no jogo de volta, no Rio, mas tudo terminou com uma nova derrota: 3 a 2 na prorrogação.

"O meu time tem a minha cara. No bom e no ruim", comentou Filipe Luís em entrevista coletiva, defendendo sua ideia de jogo quando os elogios do passado deram lugar às críticas.

"Acho que fizemos um grande jogo. Cometemos um erro que nos custou um gol, o adversário praticamente não passou do meio-campo. Foi assim até quase acabar a prorrogação", analisou o treinador. "O time foi superior. Como não ganhamos, essas palavras vão soar mal".

- Cadê o homem gol? -

O Flamengo bateu recorde na América do Sul ao pagar 42 milhões de euros (R$ 255 milhões) pelo meia Lucas Paquetá, mas uma peça ainda precisa ser encontrada no mercado: um camisa 9.

A primeira aposta da diretoria foi em Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão em 2025, que acabou renovando contrato com o Cruzeiro.

Nem Pedro, nem Bruno Henrique, ídolos da torcida e protagonistas nas conquistas recentes do clube, passam por um bom momento.

Filipe Luís escalou Éverton Cebolinha no comando do ataque no jogo de ida contra o Lanús e o equatoriano Gonzalo Plata no jogo de volta.

- E a defesa? -

Um dos pontos fortes do Flamengo em 2025 foi a defesa, com a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira, o versátil e experiente Danilo como zagueiro e os laterais Varela e Alex Sandro, que chegou a entrar no radar do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para a copa do Mundo.

Hoje, eles estão muito longe desse nível. E a insegurança se alastrou.

Ayrton Lucas, titular na lateral-esquerda no jogo de volta contra o Lanús, errou um passe para o goleiro Rossi e Rodrigo Castillo aproveitou para marcar, dificultado ainda mais a situação do Flamengo no confronto.

"De fora, a gente vê todos os espaços. Na hora do lance, é muito rápido (...) Foi um erro principalmente meu. Um erro que machuca muito", disse Ayrton Lucas.

- O que dizem os jogadores? -

"Tínhamos o desejo de fazer um grande jogo e conquistar mais uma taça nesse estádio tão importante, que é o Maracanã. Infelizmente, não deu", lamentou De Arrascaeta.

"Não é o momento de falar, é abaixar a cabeça e trabalhar", acrescentou o camisa 10.

A autocrítica foi predominante no elenco.

"Teve parte física, teve parte técnica, teve parte de desempenho... Que cada um assuma sua responsabilidade", disse Danilo após a perda do título.

