Funcionários de empresas de IA pedem apoio à Anthropic em disputa com Pentágono

Centenas de funcionários das empresas de inteligência artificial Google DeepMind e OpenAI instaram os líderes de suas empresas a deixar de lado as rivalidades para cerrar fileiras em apoio à Anthropic em seu enfrentamento com o governo de Donald Trump.

O Departamento de Defesa deu à startup até as 17h01 locais (19h01 de Brasília) desta sexta-feira para aceitar o uso militar incondicional de sua IA, apesar de este pedido violar as diretrizes éticas da empresa.

No centro do conflito está a negativa da Anthropic de permitir que seus modelos Claude sejam usados para a vigilância em massa de cidadãos americanos ou em sistemas de armas totalmente autônomos.

As pressões do Departamento de Defesa provocaram um gesto de solidariedade no setor.

Em carta aberta intitulada "Não vão nos dividir", 336 funcionários da Google DeepMind e 36 da OpenAI pediram aos líderes do setor a manterem uma postura comum.

"Esperamos que nossos líderes deixem de lado suas diferenças e se mantenham unidos para seguir rechaçando as exigências do Departamento de Guerra de obter permissão para utilizar nossos modelos de vigilância maciça doméstica e para matar pessoas de forma autônoma sem supervisão humana", diz a carta.

O Pentágono lançou um ultimato esta semana para que a startup aceitasse suas condições. Caso se negue, enfrentaria uma ordem de cumprimento forçado sob a Lei de Produção de Defesa.

Esta norma da época da Guerra Fria outorga ao governo federal amplos poderes para obrigar a indústria privada a priorizar as necessidades de segurança nacional.

Também ameaçou qualificar a Anthropic como um risco para a cadeia de suprimentos, uma designação normalmente reservada a empresas de países adversários que poderia prejudicar seriamente a reputação da companhia.

O diretor-executivo da Anthropic, Dario Amodei, assegurou na quinta-feira, em um comunicado, que não permitiria um uso militar irrestrito.

"Estas ameaças não mudam nossa posição: não podemos, com consciência, aceitar sua solicitação", disse o executivo.

Segundo o The Wall Street Journal, o diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, disse a seus funcionários que está buscando um acordo com o Pentágono que inclua linhas vermelhas similares às da Anthropic.

