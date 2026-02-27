Vários voos entre Istambul e Teerã são cancelados

A companhia aérea turca Turkish Airlines e duas empresas iranianas cancelaram seus voos de Istambul para Teerã nesta sexta-feira (27), no contexto das ameaças de ataques dos Estados Unidos contra o Irã, anunciou o aeroporto da cidade turca.

Outros quatro voos previstos para o sábado, dois deles da Turkish Airlines, também foram cancelados, mas outros seis foram mantidos até o momento.

Um voo da Turkish Airlines com destino a Tabriz (noroeste do Irã), inicialmente previsto para a 01h45 de sábado (19h45 de sexta-feira, 27, horário de Brasília), também foi cancelado, segundo o painel de saídas do aeroporto.

As autoridades turcas não deram instruções específicas aos viajantes turcos que quiserem viajar ao país.

A Turquia compartilha uma fronteira de cerca de 550 km com o Irã e três passagens fronteiriças terrestres.

