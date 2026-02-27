Trump diz não estar 'entusiasmado' com Irã, mas ainda não decidiu sobre ataque

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta sexta-feira (27), que está frustrado com a posição do Irã nas negociações em curso com os Estados Unidos, mas afirmou não ter decidido ainda se lançará um ataque.

"Não estou feliz com o fato de que eles não querem nos dar o que precisamos ter. Então, não estou entusiasmado", disse Trump a jornalistas.

Ele também afirmou que ainda não tomou uma "decisão final" sobre possíveis ataques americanos contra o Irã.

