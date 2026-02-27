Trump diz que EUA estuda 'tomada de controle amistosa' de Cuba
O presidente americano, Donald Trump, sugeriu, nesta sexta-feira (27), uma "tomada de controle amistosa" de Cuba, em um momento de aumento de pressão de Washington sobre a ilha comunista.
"Eles não têm dinheiro, eles não têm nada neste momento. Mas estão conversando conosco e talvez tenhamos uma tomada de controle amistosa de Cuba", disse Trump a jornalistas.
sct/md/mvv