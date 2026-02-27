Irã insta Afeganistão e Paquistão a se absterem de ações que agravem o conflito

O Ministério das Relações Exteriores do Irã exortou o Afeganistão e o Paquistão, nesta sexta-feira (27), a "se absterem" de qualquer ação que agrave seu conflito, depois que o governo paquistanês declarou uma "guerra aberta".

Em nota, o Irã pediu às duas partes que "respeitem a integridade territorial e a soberania nacional de cada uma e se abstenham de qualquer ação que possa agravar as tensões e o conflito".

O ministro Abbas AAraqchi declarou, em postagem no X, o compromisso de seu país a facilitar o diálogo.

"A República Islâmica do Irã está disposta a fornecer toda a ajuda necessária para facilitar o diálogo e reforçar o entendimento e a cooperação entre os dois países", afirmou.

Pouco antes, a presidente da Cruz Vermelha, Mirjana Spoljaric, fez um apelo à desescalada entre afegãos e paquistaneses.

"Nenhuma resposta humanitária pode compensar a vontade política de respeitar as normas da guerra e dar prioridade à desescalada", assinalou em um comunicado.

