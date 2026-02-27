Medvedev e Griekspoor vão disputar a final do ATP 500 de Dubai

O tenista russo Daniil Medvedev, número 11 do mundo, e o holandês Tallon Griekspoor (N.25) venceram seus jogos de semifinal nesta sexta-feira (27) e vão decidir o ATP 500 de Dubai.

O primeiro a garantir vaga na final foi Medvedev, campeão do torneio em 2023, ao bater o canadense Felix Auger-Aliassime (N.8), principal cabeça de chave, por 2 sets a 0 (6-4 e 6-2).

Na sequência, Griekspoor evitou uma disputa 100% russa eliminando Andrey Rublev (N.18) em dois sets, com parciais de 7-5 e 7-6 (8/6).

A final no sábado será um reencontro entre dois jogadores que já se enfrentaram no ano passado em Dubai, então nas quartas de final, com vitória de Griekspoor depois de salvar quatro match points.

Na véspera da partida decisiva, a grande questão agora é a condição física do holandês, que pareceu estar lesionado durante o primeiro set contra Rublev, tendo dificuldades para se movimentar na quadra.

Para Griekspoor, de 29 anos, será a sexta final no circuito e a primeira desde que conquistou o seu terceiro título na carreira, no ATP 250 de Mallorca, em junho do ano passado.

Ele vem fazendo grande campanha, tendo eliminado o cazaque Alexander Bublik (N.10) e o tcheco Jakub Mensik (N.13) nas rodadas anteriores.

Por sua vez, Medvedev, de 30 anos, não perdeu um único set até agora nesta edição e, no sábado, buscará o 23º título na carreira, depois de ter vencido o ATP 250 de Brisbane em janeiro.

-- ATP 500 de Dubai:

- Simples masculino - Semifinais

Daniil Medvedev (RUS) x Felix Auger-Aliassime (CAN) 6-4, 6-2

Tallon Griekspoor (HOL) x Andrey Rublev (RUS) 7-5, 7-6 (8/6)

dga/dr/cb