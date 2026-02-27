Alemanha desaconselha 'urgentemente' as viagens a Israel
O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha desaconselhou, nesta sexta-feira (27), as viagens de seus cidadãos a Israel, em meio a ameaças de ataques dos Estados Unidos contra o Irã, que aumentaram os temores de uma escalada regional.
"Viagens a Israel, assim como a Jerusalém Oriental, são urgentemente desaconselhadas", afirmou o site do ministério.
