Internacional

Alemanha desaconselha 'urgentemente' as viagens a Israel

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/02/2026 15:06

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha desaconselhou, nesta sexta-feira (27), as viagens de seus cidadãos a Israel, em meio a ameaças de ataques dos Estados Unidos contra o Irã, que aumentaram os temores de uma escalada regional. 

"Viagens a Israel, assim como a Jerusalém Oriental, são urgentemente desaconselhadas", afirmou o site do ministério.

Tópicos relacionados:

alemanha conflito diplomacia eua ira israel turismo

