Alemanha desaconselha 'urgentemente' as viagens a Israel

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha desaconselhou, nesta sexta-feira (27), as viagens de seus cidadãos a Israel, em meio a ameaças de ataques dos Estados Unidos contra o Irã, que aumentaram os temores de uma escalada regional.

"Viagens a Israel, assim como a Jerusalém Oriental, são urgentemente desaconselhadas", afirmou o site do ministério.

