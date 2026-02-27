Adolescente suspeito de planejar atentado é preso na Noruega

Os serviços de segurança da Noruega prenderam um jovem de 17 anos simpatizante do grupo Estado Islâmico (EI), suspeito de preparar um atentado com bomba contra uma sede da Otan, informou nesta sexta-feira (27) a emissora NRK.

Segundo esse canal público de rádio e televisão, o suspeito, que nasceu e cresceu na Noruega, foi visto na escola com uma bandeira do EI.

Ele foi detido na quinta-feira por agentes do serviço de segurança interna norueguês (PST), responsável pelo combate ao terrorismo, e nesta sexta-feira foi colocado sob custódia por duas semanas.

Seu advogado, Knut Lerum, disse à AFP que o jovem nega as acusações.

De acordo com a NRK, que cita documentos do PST, o adolescente planejava detonar explosivos no Centro de Guerra Conjunta da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Jatta, Stavanger, no sudoeste da Noruega.

