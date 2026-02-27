Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Adolescente suspeito de planejar atentado é preso na Noruega

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/02/2026 15:06

compartilhe

SIGA

Os serviços de segurança da Noruega prenderam um jovem de 17 anos simpatizante do grupo Estado Islâmico (EI), suspeito de preparar um atentado com bomba contra uma sede da Otan, informou nesta sexta-feira (27) a emissora NRK.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo esse canal público de rádio e televisão, o suspeito, que nasceu e cresceu na Noruega, foi visto na escola com uma bandeira do EI.

Ele foi detido na quinta-feira por agentes do serviço de segurança interna norueguês (PST), responsável pelo combate ao terrorismo, e nesta sexta-feira foi colocado sob custódia por duas semanas.

Seu advogado, Knut Lerum, disse à AFP que o jovem nega as acusações.

De acordo com a NRK, que cita documentos do PST, o adolescente planejava detonar explosivos no Centro de Guerra Conjunta da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Jatta, Stavanger, no sudoeste da Noruega.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

phy/pc/eg/ic/aa

Tópicos relacionados:

atentado jihadismo noruega policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay