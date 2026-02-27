Assine
Chefe da ONU pede cessar-fogo imediato entre Paquistão e Afeganistão

AFP
AFP
27/02/2026 14:54

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta sexta-feira (27) a cessação imediata das hostilidades entre o Afeganistão e o Paquistão, que declarou guerra aberta ao seu vizinho após uma ofensiva afegã na fronteira. 

Guterres "está profundamente preocupado com a escalada da violência entre o Afeganistão e o Paquistão e com o impacto dessa violência sobre a população civil", afirmou seu porta-voz, Stéphane Dujarric. 

"Ele exige a cessação imediata das hostilidades e reitera seu apelo para que as partes resolvam suas diferenças por meio de canais diplomáticos", acrescentou. 

O chefe da ONU expressou particular preocupação com as consequências humanitárias para o Afeganistão, onde quase 22 milhões de pessoas dependem de ajuda humanitária.

