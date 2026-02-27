Bill Clinton diz que não sabia dos crimes de Jeffrey Epstein

O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, afirmou nesta sexta-feira (27) que desconhecia os crimes de Jeffrey Epstein e que havia deixado de se associar ao criminoso sexual condenado antes que eles viessem à tona.

"Eu não tinha ideia de quais crimes Epstein estava cometendo", disse Clinton em sua declaração inicial perante uma comissão do Congresso que investiga o falecido financista. "Mesmo com a perspectiva do tempo, nunca vi nada que me fizesse duvidar", acrescentou.

