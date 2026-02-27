França afirma que suposto drone russo perto de seu porta-aviões é uma 'provocação ridícula'

A França afirmou, nesta sexta-feira (27), que se o drone avistado esta semana perto de um porta-aviões francês na Suécia for de origem russa, seria uma "provocação ridícula".

Segundo Estocolmo, um drone "provavelmente russo" foi neutralizado na quarta-feira pelas Forças Armadas suecas perto do porta-aviões francês Charles de Gaulle, enquanto este estava atracado em Malmö.

"Se, de fato, como sugere o ministro da Defesa sueco, este incidente tiver origem russa, a única conclusão a que posso chegar é que se trata de uma provocação ridícula", declarou o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, nesta sexta-feira, durante uma conferência de imprensa a bordo do porta-aviões.

O Kremlin classificou como absurda a ideia de que o drone neutralizado fosse russo.

O drone foi detectado na quarta-feira por uma embarcação de patrulha da Marinha sueca, a cerca de 13 quilômetros do Charles de Gaulle, no Estreito de Öresund, perto da cidade de Malmö, no sul da Suécia, onde o navio francês fez escala antes de participar de vários exercícios da Otan.

"Se as declarações [das autoridades suecas] forem interpretadas corretamente — ou seja, que o drone é russo simplesmente porque havia um navio russo nas proximidades — então essa alegação é completamente absurda", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

O ministro das Relações Exteriores francês afirmou que o drone nunca representou uma ameaça real.

"O drone foi neutralizado longe do porta-aviões Charles de Gaulle e, em nenhum momento, a segurança do porta-aviões ou de seu grupo foi ameaçada", afirmou.

As Forças Armadas suecas confirmaram na quinta-feira que nenhum outro drone foi detectado.

O grupo naval francês de propulsão nuclear, composto pelo porta-aviões Charles de Gaulle e seus navios de escolta, faz escala pela primeira vez no porto de Malmö.

O Mar Báltico, localizado nas proximidades, é palco de rivalidade entre a Rússia e os países da Otan.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/clc/mab/pc/aa