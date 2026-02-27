Assine
Descarrilamento de trem deixa um morto e cerca de 20 feridos em Milão

27/02/2026 13:43

O descarrilamento de um trem que colidiu contra um prédio em Milão nesta sexta-feira (27) matou uma pessoa e feriu outras 20, informou a polícia à AFP. 

Não ficou claro por que o veículo saiu dos trilhos perto do centro da cidade do norte da Itália, onde se celebra a Semana de Moda.

Um jornalista da AFP observou várias ambulâncias no local.

