Descarrilamento de trem deixa um morto e cerca de 20 feridos em Milão

O descarrilamento de um trem que colidiu contra um prédio em Milão nesta sexta-feira (27) matou uma pessoa e feriu outras 20, informou a polícia à AFP.

Não ficou claro por que o veículo saiu dos trilhos perto do centro da cidade do norte da Itália, onde se celebra a Semana de Moda.

Um jornalista da AFP observou várias ambulâncias no local.

